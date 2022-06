Calciomercato. Con Brignoli due cavalli di ritorno a Ceriale? Piazza e Condorelli (di nuovo) vicini ai colori biancoblu

Potrebbero essere due vecchie conoscenze del Ceriale i primi due nuovi tesseramenti per la stagione 2022-23.

Entrambi gli ingaggi dovrebbero arrivare in mediana, reparto di per sè già particolarmente ricco per i biancoblu, con i ritorni al Merlo del regista Federico Piazza (dopo l'esperienza nel campionato 2014-2015) e del jolly Nicolò Condorelli (2016-2018).

Ovviamente non mancherebbe il placet di mister Davide Brignoli, dato l'alto rendimento avuto nella comune esperienza al Soccer Borghetto.

Una perdita non indifferente, rispetto alle attese, potrebbe però giungere nel reparto offensivo: l'ingaggio di Stefano "Dido" Faedo era dato ormai per assodato, ma l'eventuale proseguimento dell'attività calcistica del forte attaccante ex Finale e Imperia non è escluso possa interessare latitudini diverse da quelle liguri.