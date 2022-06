Pallanuoto. La RN Savona Master supera in trasferta l'Aquarium, è finale nel campionato regionale Uisp

La Rari Nantes Savona Master di Pallanuoto ha conquistato la Finale del Campionato Regionale Uisp.

I savonesi dopo aver superato in Semifinale, a Ronco Scrivia, l’Aquarium per 12 a 9, hanno conquistato l’accesso alla Finalissima che si disputerà nella piscina del Lido di Genova martedì 21 giugno. La finale per il terzo posto sarà Sturla – Aquarium.

La Rari Nantes Savona Master è formata da: Brunetto Simone, Ferrentino Alessandro, Zerilli Nicoló, Chirone Edoardo, Mundo Enea, La Cava Luca, Grosso Simone, Crea Nicoló,

Landolfi Giuseppe, De Fazio Francesco, Vallarino Stefano, Zucca Michel, Galuppo Giacomo,

Calleri di Sala Federico, Atzori Matteo, Briano Giorgio, Torrente Massimiliano, Freccero Christia,

Maglio Luca, Bellugi Matteo.