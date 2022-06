Pallanuoto, Under 16. La RN Savona non tradisce, passa il girone e conquista la semifinale

La Carige Rari Nantes Savona ha concluso al secondo posto il Girone 6

valevole per i Quarti di Finale del Campionato Nazionale Under 16 di

Pallanuoto che si è svolto nello Stadio del Nuoto di Monterotondo

(Roma). La Carige Rari Nantes Savona conquista così la Semifinale che si disputerà in Campania il 26 e 27 giugno.



La formazione della Carige R.N. Savona, allenata da Didieu Cavallera,

era composta da: Andrea Turazzini, Francesco Grillo Noberasco, Nicolò

Franzoni, Alessandro Caprioli, Riccardo Rossi, Matteo Guastavino,

Gabriel De Vincenti, Lorenzo Mantovani, Manuel Arco, Giorgio Gattuso,

Davide Ferrari, Manuel Merkaj.







Questi i tabellini delle partite.



1^ GIORNATA



AZZURRA NUOTO PRATO – CARIGE R.N. SAVONA 3 – 11

Parziali (0 – 3) (2 – 3) (0 – 1) (1 – 4)



TABELLINO

Formazioni

AZZURRA NUOTO PRATO: Moccia, Megna, D’Amato, Mattei, Quaranta 1,

Borgioli, Capecchi, Limongelli, Bonechi 1(su rigore), Cei, Santini 1.

Allenatore Facchini.



CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Grillo Noberasco 2, Franzoni, Caprioli 1,

Rossi, De Vincenti 1, Mantovani L. 1, Arco 6 (di cui 2 su rigore),

Gattuso, Ferrari, Merkaj, Guastavino.

Allenatore Cavallera.



Arbitro: Petrini.



Giudice Arbitro: Pais.



Superiorità numeriche:

PRATO: 2 / 7 + 1 rigore realizzato.

SAVONA: 3 / 5 + 2 rigori realizzati.



Note:

Usciti per limite falli: Nessuno.

Prato con 11 giocatori a verbale.

Savona con 12 giocatori a verbale.





2^ GIORNATA



CARIGE R.N. SAVONA – R.N. CAGLIARI 19 – 4

Parziali (3 – 1) (7 – 1) (5 – 2) (4 – 0)



TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Grillo Noberasco 1, Franzoni, Caprioli 2,

Rossi 4, De Vincenti, Mantovani L. 4, Arco 4 (di cui 2 su rigore),

Gattuso 2, Ferrari 2 (di cui 1 su rigore), Merkaj, Guastavino.

Allenatore Cavallera.



R.N. CAGLIARI: Pisano, Angioni, Pisu, Varone, Surcis, Perdisci 1,

Tagliatti, Lavanga S., Lai, Lavanga F., Secci 1, Piga 2 (di cui 1 su

rigore), Usai, Seidita, Sollai.

Allenatore Postiglione



Arbitro: Volpini.



Giudice Arbitro: Pais.



Superiorità numeriche:

SAVONA: 5 / 8 + 3 rigori realizzati.

CAGLIARI: 2 / 7 + 1 rigore realizzato.



Note:

Usciti per limite falli: Piga (Cagliari) 0’24” dalla fine del 3º tempo;

Lai (Cagliari a 5’05” dalla fine del 4° tempo.

Savona con 12 giocatori a verbale.





3^ GIORNATA



CARIGE R.N. SAVONA – ROMA VIS NOVA 7 – 20

Parziali (1 – 7) (3 – 5) (1 – 4) (2 – 4)



TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Grillo Noberasco, Franzoni, Caprioli 3,

Rossi, De Vincenti, Mantovani L. 1 (su rigore), Arco 2 (di cui 1 su

rigore), Gattuso, Ferrari 1, Merkaj, Guastavino.

Allenatore Cavallera.



ROMA VIS NOVA: Colussi, Forno A. 2 (di cui 1 su rigore), Forno F.,

Salipante 3, Modica 2 (entrambi su rigore), Forno L. 2, Cipriani,

Cavallucci 2 (di cui 1 su rigore), Andreuzzi 4, Pico 5, Scippo,

Veglianti, Castrucci, Ruzzante, Tedeschi.

Allenatore Fonti.



Arbitro: Giacchini.



Giudice Arbitro: Pais.



Superiorità numeriche:

SAVONA: 2 / 7 + 2 rigori realizzati.

ROMA: 6 / 9 + 4 rigori realizzati.



Note:

Usciti per limite falli: De Vincenti (Savona) a 3'07” dalla fine del 4°

tempo; Ferrari (Savona) a 1'32” dalla fine del 4º tempo.

Savona con 12 giocatori a verbale.

A 4'51” dalla fine del 4º tempo è stato espulso per proteste

l'allenatore del Savona, Cavallera.