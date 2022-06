Canottaggio: due titoli italiani per Rowing e Murcarolo ai Tricolori di Corgeno

Rowing Club Genovese nel 4 di coppia Pesi Leggeri e Sportiva Murcarolo nel singolo ParaRowing. Due titoli italiani prendono la via della Liguria dopo le tre giornate dei Campionati Assoluti, Pesi Leggeri, Juniores e paralimpici ospitati dal campo di regata di Corgeno di Vergiate (Varese).

Il Rowing Club Genovese festeggia con Tommaso Rossi, Ermanno Virgilio, Giacomo Costa e Mario Prato dopo aver staccato in finale Lario, Varese e la Sportiva Murcarolo (Giovanni Melegari, Filippo Falchetti, Pietro Gardini, Lorenzo Caprile).

Trionfo per Gian Filippo Mirabile nel singolo Pararowing PR2 con il tempo di 8.50.32. Sportiva Murcarolo felice anche per l'argento del 2 senza Junior di Guglielmo Melegari e Lorenzo Caprile, preceduti soltanto dai gemelli Vicino del CRV Italia.

Si tinge di bronzo la prestazione dell'otto Junior della Canottieri Sampierdarenesi con Martino Cappagli, Simone Galtieri, Federico Gilioli, Lorenzo Serafino, Danilo Costa, Emanuele Artuso, Giovanni Marcenaro, Francesco Graffione e la timoniera Raissa Scionico.

Elpis Genova d'argento nell'otto Pesi Leggeri con Daniele Carbone, Giorgio Cogliolo, Luca Lavagetto, Marco Mortola, Matteo Ottaviani, Matteo Silvatici, Alessandro Tintis, Luca Cappannelli e il timoniere Matteo Ammelato.

Cesare Gabbia, in forza a Marina Militare ed Elpis, è campione d'Italia nel 4 senza con la Marina Militare. Davide Mumolo, genovese tesserato per Fiamme Oro ed Elpis, è tra i protagonisti del 4 con della Polizia campione d'Italia 2022. Oro anche per Alessandro Bonamoneta, "esploso" nella Sportiva Murcarolo e ora colonna delle Fiamme Gialle nella specialità dell'otto Senior. Ottima performance anche per il genovese Lorenzo Gaione, secondo nel singolo Senior con i colori del CUS Torino, in una specialità in cui Edoardo Marchetti (Rowing Club Genovese), è quarto.