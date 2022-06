Triathlon: quante medaglie iridate per i portacolori del Doria Nuoto Loano

La scorsa settimana si sono svolti a Targu Mures, in Romania, i campionati mondiali di triathlon e duathlon giovanile. Tantissime le soddisfazioni per la squadra italiana e per Davide Menichelli, atleta tesserato per la DNL che si aggiudica la medaglia di bronzo nel Duathlon e la medaglia d’oro nella Staffetta Mista Duathlon 2x2 in coppia con Laura Ceddia.

Il 10 giugno Davide, classe 2003, si è piazzato terzo nella categoria Junior dietro al compagno di squadra Nicolò Astori ed al belga Martin Oldenhove. Frazioni al cardiopalma dei primi tre atleti che sono sempre stati a stretto contatto sin dalla prima frazione di corsa (5km) chiusa in 14’25” per Astori, 14’26” per il belga e 14’27” per Menichelli.

Stesso copione nella seconda da 22,5km in bici, gli atleti hanno chiuso con un distacco inferiore ai 2”: 29’50” per Astori e 29’52 per Menichelli e Oldenhove.

Tutto è stato risolto nell’ultima frazione di corsa da 2,5km che ha visto prevalere Nicolò Astori in 53’18”, contro il 53’23” del belga e 53’27” dell’atleta della DNL.

Due giorni dopo Davide Menichelli e Laura Ceddia si sono laureati Campioni del Mondo Junior della Staffetta Mista 2x2 chiudendo primi con un distacco di 38 secondi sul Team I Belgium che si è aggiudicato la medaglia d’argento. Mentre il regolamento, sul podio non possono salire più atleti della stessa nazione, ha privato Nicolò Astori ed Eleonora Demarchi della medaglia di bronzo che si erano guadagnati sul campo gara, giungendo al terzo posto con oltre due minuti di vantaggio su Romania I, che è invece salita sul podio.