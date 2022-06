Pallanuoto: rotta verso Ostia per l'Under 20 della Rari Nantes Savona, domani via alle semifinali nazionali

Prenderanno il via domani sera, giovedì 16 giugno, le Semifinali del Campionato Nazionale Under 20 di Pallanuoto. In totale ci saranno due gironi. La Carige R.N. Savona è stata inserita nel Girone 2 che si giocherà nel Polo Acquatico “Frecciarossa” ad Ostia. I biancorossi di Didieu Cavallera affronteranno l’A.N. Brescia, il C.C. Ortigia e la R.N. Florentia. Il calendario degli incontri sarà stabilito con sorteggio alle ore 16,30 di giovedì 16 giugno.

Giorni ed orari sono i seguenti:

Giovedì 16 giugno – 1^ giornata :

ore 18,00 primo incontro

ore 19,30 secondo incontro

Venerdì 17 giugno – 2^ giornata :

ore 09,00 terzo incontro

ore 10,30 quarto incontro

Venerdì 17 giugno – 3^ giornata :

ore 16,00 quinto incontro

ore 17,30 sesto incontro

La formazione della Carige R.N. Savona, allenata da Didieu Cavallera, è composta da: Iocchi Gratta Matteo, Patchaliev Andrea, Caldieri Alessio, Da Rold Nicolò, Maricone Giovanni, Giovanetti Paolo, Recagno Fabio, Bragantini Matteo, Urbinati Andrea, Galleano Filippo, Cora Tommaso, Valenza Jason, Mantovani Lorenzo, Arco Manuel, Giordano Samuele.

L’altro Girone di Semifinale, che si giocherà a Genova nella piscina “Paganuzzi” di Albaro, è formato da Iren Genova Quinto, C.N. Posillipo, Pro Recco, Roma Vis Nova Pallanuoto.