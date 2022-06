Basket, per l'Under 19 del Ceriale si chiude un ciclo. Coach Romano: "Grazie a tutti i ragazzi, li porterò sempre nei miei ricordi migliori"

Con la sconfitta in finale Under 19 Gold contro Next Rapallo, squadra dalla gran prestanza fisica con cui c'è stato poco da fare, finisce la stagione del Basket Ceriale New Ponente.

"Resta un piccolo rammarico per la partita di andata che, con due arbitri un po' più esperti, forse sarebbe potuta essere più incerta - spiega coach Pietro Romano - permettendo troppo i contatti fisici, la squadra di casa è stata agevolata". Il tecnico evidenzia inoltre l'espulsione di Magaletti: "Affrettata, lo ha tolto dalla partita di ritorno: un grosso dispiacere che un ragazzo come lui non meritava".

"La partita di Ceriale è comunque stata una festa con un numeroso pubblico che ha voluto omaggiare questi ragazzi - conclude il coach - Per molti di loro è stata l'ultima partita dopo che in questi anni hanno vinto il titolo regionale under 14/15/16 e sono stati finalisti under 19. Da parte mia un ringraziamento a tutti loro, li porterò sempre nei miei ricordi migliori".

Di seguito l'elenco dei giocatori con relativa descrizione di coach Romano:

Davide Ansorena, pivot: un buon difensore, compagno di squadra esemplare.

Marco Auricchio, guardia agonista: ottime doti atletiche.

Giacomo Basso, play: vero regista della squadra, tecnica sopraffina.

Luca Caprioglio, ala: tanto talento.

Matteo Cerrato, guardia: indomabile, lottatore, giocatore da avere sempre in squadra.

Matteo Giuliano, play: imprevedibile, estroso.

Andrea Innocenti, guardia: buon tiro, altro compagno ideale.

Francesco Magaletti, ala: il più completo e più futuribile.

Aldo Merlo, pivot: rimbalzista, buon potenziale.

Emanuele Olivieri, guardia: la velocità la sua virtù.

Alessio Ricciardi, pivot: giocatore come pochi in Liguria da post.