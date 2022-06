Calcio, Nolese. Una vecchia conoscenza per la panchina, la Prima Squadra nelle mani di Gerardo Magalino

Vuoi essere aggiornato sulle ultime novità di mercato in tempo reale. CLICCA QUI e scopri come

Il comunicato biancorosso:

Pronti a voltare pagine e scrivere un nuovo capitolo della gloriosa storia della società, la Polisportiva Nolese e mister Gerardo Magalino hanno raggiunto un accordo che consentirà al tecnico, di sedere nuovamente sulla panchina biancorossa e riprendere il filo di un programma interrotto bruscamente dopo la stagione 2018/19.





Gerardo Magalino non ha certo bisogno di presentazioni, il suo passato calcistico da giocatore o allenatore di Albenga, Loanesi, Finale Ligure e Borgio sono il miglior biglietto da visita.





L’affidamento della conduzione tecnica è il primo passo di un nuovo percorso che la dirigenza biancorossa vuole intraprendere per riportare risultati, gioco e interesse verso la squadra calcistica della cittadina marinara.





Per un arrivo importante è da riscontare una partenza altrettanto importante, il dirigente-allenatore Gabriele Balbo ha deciso di prendersi un periodo sabbatico ed al momento si è chiamato fuori dal futuro biancorosso.

L’intero consiglio direttivo e tutti i giocatori ringraziano Gabriele per l’impegno, la dedizione e l’amore riversato con anima e corpo per la causa nolese, in ben più di quindici anni di militanza. Non sarà facile colmare un ruolo così importante.





La rosa della passata stagione è già stata convocata in una breve riunione per la presentazione del mister e l’illustrazione dei nuovi progetti, appena il calciomercato avrà inizio non si faranno attendere i primi colpi di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, sono stati avviati numeri contatti e appena sarà possibile verranno ufficializzati i nuovi acquisti.





In queste serate il mister sta valutando gli elementi a disposizione ed i possibili innesti, con la disputa di amichevoli a cui hanno partecipato attivamente un elevato numero di ragazzi.