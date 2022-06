Prima Categoria. Tempo di conferme per l'Aurora Calcio, DS Carnesecchi: "Si riparte da mister Adami e dall'intero blocco squadra"

“Dopo l’ottima stagione appena conclusa non potevamo che confermare mister Simone Adami. Insieme a lui abbiamo deciso di confermare l’intero blocco squadra, ad eccezione di qualche elemento che per esigenze andrà via. Puntiamo a confermare quanto di buono fatto quest’anno e con il mercato che stiamo provando a colmare quel gap che non ci ha permesso di competere per il titolo.”