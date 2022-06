Calciomercato, Vadese. E' pioggia di conferme, ben 17 elementi rimarranno in azzurrogranata

Nella serata di ieri (giovedì ndr) presso i bagni Daubaci di Vado Ligure si è tenuta la cena di fine anno per le leve 2016/17 delle giovanili della ASD Vadese Calcio 2018. Un bel momento di aggregazione e di tanti sorrisi gioviali che ha visto come ospiti speciali della serata i giocatori della prima squadra che sono stati riconfermati per la prossima stagione.