Calcio a 7, Trofeo Città di Albenga. Tanti gol anche nel giovedì sera, dilagano Sole Mare e Riviera Ink Tattoo

Il secondo match è stato più equilibrato per buona parte della partita, tanto che ad andare in vantaggio è stato proprio Gagliolo Giardini con la staffilata di Matteo Vignola. Pronta però la replica con le triplette di Ciccio Insolito e Andrea Esposito, a cui si è unita la marcatura di Gianmarco Esposito.

Stasera alle 21:00 torna in campo il girone B con Mauri's Pub - Orefici Ottica Space, a seguire per il girone C Ottica Space - Herta Vernello.