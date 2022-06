Tutto pronto per la festa degli Ultras Imperia: "Celebreremo 45 anni di storia, tradizione e il nostro orgoglio neroazzurro"

Sabato 2 luglio, dalle ore 10:30 alle 22:00, si terrà la festa del movimento 'Ultras Imperia' presso la 'GV Sport' di San Bartolomeo al Mare, in via Martiri della Libertà, 33.

Una festa dei tifosi imperiesi per celebrare 45 anni di storia, tradizione e aggregazione. Un supporto costante e continuo nato nel 1977, tramandato di generazione in generazione, di padre in figlio, non facendo mai mancare la presenza e il supporto alla squadra, sia nei momenti gioiosi ma anche in quelli meno belli.

Continuità: è questo il fattore determinante che ha permesso al tifo organizzato imperiese di celebrare questi primi 45 anni di storia, dando spazio ai veterani ma allo stesso modo anche alle “nuove leve” accolti in curva con grande rispetto e offrendo loro il giusto spazio per poter far parte di un collettivo che, via via negli ultimi anni, è in continua crescita. Durante la serata verrà ricordato anche Umberto Cecchetto, chiamato “Cecco”, storico tifoso sempre presente, scomparso nel 2021.

Non solo ultras ma spazio anche alle famiglie con la piscina dedicata ai bambini e un servizio di baby sitter. Per ricordare al meglio questo lungo periodo di militanza sarà presente anche uno spazio con l’esposizione di foto storiche e non. Si potrà usufruire di piscine, lettini, docce e campi.

L’ingresso è al costo di 10€, è possibile prenotarsi e acquistare prevendite presso il Bar Dolce Amaro, in Via XXV Aprile a Imperia, oppure scrivendo via whatsapp al: 3334370998 (Cri). Il menù, a prezzi popolari, prevede: Hamburger 3,50€, salsiccia 3,00, hot dog 3,00€, patatine 3,00€, acqua 1,00€, birra 2,00. Per prodotti extra u prezzi saranno quelli del bar della 'GV Sport.'