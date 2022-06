Calcio. L'Usd San Stevese spinge sul fronte comunicazione: Manuel Namjou Vella nominato addetto stampa e social manager

Da un Vella a l'altro per la San Stevese.

Dopo la nomina di Enrico a direttore generale della società ponentina, stamane è arrivato l'annuncio dell'ingresso anche di Manuel Namjou, al quale è stata affidata la gestione dell'ufficio stampa e del comparto social del club del presidente Alex Buffa.

Per Vella è un vero e proprio ritorno in pista dopo quattro anni, precisamente dall'esperienza con i colori dell'Argentina in Serie D, dove ha ricoperto il ruolo di team manager.

Precedentemente, sempre con compiti mediatici, il nuovo tassello dell'organigramma biancorossoazzurro ha militato con Cairese, Olimpia Carcarese e Sanremo 80.