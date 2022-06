Calcio, Torneo Eusalp. La Rappresentativa Ligure Under 16 sale sul podio, battuto 4-2 il Veneto

La Liguria chiude il torneo al terzo posto dopo aver sconfitto il Veneto per 4/2. Mister Oddone propone una formazione con ampio turn-over e i nuovi entrati dimostrano di essere all’altezza dei compagni. Nei primi 10 minuti Moscatelli colpisce due volte la traversa l’arbitro nega un evidente rigore a Corengia.

A Cinque minuti dall’intervallo Traverso sigla il vantaggio con una splendida punizione ; purtroppo il vantaggio dura pochissimo e i veneti pareggiano con un colpo di testa del loro capitano.

Nella ripresa Lemus riporta in vantaggio la Liguria ma ancora una volta il Veneto pareggia su azione di corner. La reazione dei liguri è veemente: in due circostanze La palla viene respinta sulla linea di porta finché il neo entrato Cáceres blinda il risultato con una doppietta in contropiede.

I convocati liguri:

Athletic Club Albaro

Traverso Matteo

Campomorone Sant’Olcese

Bugli Luca – Caceres Torres Manuel Ascanio – Corengia Andres Arley – Lemus Samuel Ronny

Ceriale Progetto Calcio

Di Fino Mattia – Savastano Cesare

Don Bosco Spezia Calcio

Ferretti Incerti Edoardo

Football Club Bogliasco

Sciaccaluga Federico – Sciaccaluga Guglielmo

Football Genova Calcio

Corazza Pietro

Imperia Calcio Srl

Dedja Arigo

Ligorna 1945

Panariello Luca

Praese 1945

Parodi Lorenzo

Pro Savona Calcio

Cavallaro Michele – Cigliutti Manuel – Grenna Mattia – Insolito Lorenzo

Santerenzina

Mazzola Andrea Vincenzo

Vado

Ntigirishavu Kevin

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Dirigente Accompagnatore: Fantino Giovanni

Allenatore/Selezionatore: Oddone Dario

Vice Allenatore Rossi Nicola

Addetto Arbitro: Penna Giampiero

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Scalabrino Oscar