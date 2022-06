Calciomercato. Celle - Varazze, la "colonia" cairese è pronta ad ampliarsi?

Gaggero, Piana e Piacentini sono i primi tre giocatori annunciati negli scorsi giorni dal Celle - Varazze; a tal proposito tra poche settimane le operazioni dovrebbero essere ratificate con l'ufficializzazione della fusione tra le due società.

Curiosamente tutti i giocatori hanno vestito la maglia della Cairese nell'ultima stagione (un ex gialloblu è anche mister Monteforte) e proprio due ulteriori innesti potrebbero arrivare direttamente dal Cesare Brin.

Radiomercato dà infatti per imminente anche la conclusione della trattativa per il duttile difensore Emanuele Colombo, ma un sondaggio pare essere stato messo in pratica anche per il centrale Luca Doffo, sulle cui tracce si era mosso anche il Savona negli scorsi giorni.

Due profili comunque di altissimo profilo per la Promozione, a conferma delle ambizioni d'alto profilo del sodalizio del levante savonese.