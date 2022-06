Calciomercato. Prime mosse in casa Letimbro. Mister Oliva avrà Jacopo Ottonello e Andrea Aglietto

Letimbro 1945 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni degli attaccanti Andrea Aglietto classe 1997 e Jacopo Ottonello classe 1999.

Aglietto è cresciuto nelle giovanili del Savona per poi passare al Vado dove ha disputato il campionato juniores nazionale prima di approdare alla Veloce in promozione. Dopo quasi tre anni di stop a causa di un'infortunio al ginocchio è rientrato sui campi di gioco con la divisa della S. Cecilia dove ha realizzato un ottimo score personale: "Non vedo l'ora di ritornare a giocare contro alcune delle squadre, il Savona in particolare, nelle quali ho iniziato a calcare i campi della provincia e per questo ho risposto senza indugi alla chiamata della Letimbro, una società in cui ho subito capito che si fa sport ma lo si vive come tale ed è per questo motivo che quando sono stato contattato dal Direttore Sportivo e da Mister Oliva non ho esitato ad accettare".

Jacopo Ottonello ritroverà l'allenatore che lo prese dalle giovanili del Savona per proporlo nel campionato di Promozione con la maglia del Pallare dove disputò un ottimo campionato per poi trasferirsi a Quiliano&Valleggia società nella quale è rimasto fino a questa stagione:

"Non nego che è stato difficile staccarmi dalla maglia biancorossa che ho indossato per tanti anni e non finirò mai di ringraziare il Quiliano per il trattamento che mi ha sempre riservato ma anche se a malincuore era giunto il momento di cambiare aria. Se devo essere sincero non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a tanti amici con i quali condivido parte del tempo libero"