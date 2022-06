Atletica Arcobaleno: 4x400 super a Milano, arriva un ottavo posto ai Campionati Italiani Allieve

Tre giornate milanesi per i Campionati Italiani individuali Allievi/e.

In gara 3 giovani girls Arcobaleno a livello individuale.

Miglior risultato il 24° posto di Anna Crovetto sui 400. Al 1° anno di categoria la giovane varazzina (seguita da Franco Romano) ha probabilmente rischiato un po’ troppo nella prima parte di gara, con l’obiettivo di centrare un posto per la finale, ed ha pagato nel finale, chiudendo in 59.48.

Elisa Moro nell’ultimo mese ha dovuto gestire un infortunio ed è arrivata a questi campionati con meno preparazione di quanto occorresse. L’allieva di Sergio Cagnati ha comunque chiuso i 400 ostacoli in 1.10.60, prestazione di buon livello.

Alessia Laura, seguita dal coach Marco Giacomel, non è riuscita a ripetersi sugli ottimi livelli delle gare più recenti che l’avevano vista sfiorare il muro dei 2.18 sugli 800. Giornata no e gara chiusa in 2.24.68.





Ma c’era ancora una carta da giocare, la staffetta 4x400…

Arriva allora Ginevra Carloni (scuola CFFS Cogoleto, seguita in questa occasione dal coach Luca Ghiglia) schierata in prima frazione, nella penultima delle serie delle staffette.

Frazione distribuita con intelligenza e passaggio del testimone ad Alessia Laura. Gara d’esperienza e buon parziale, per lanciare Elisa Moro. Anche Elisa non strafà nella prima parte della prova ma esce forte nel finale.

Parte in 3° posizione Anna Crovetto, le prime due atlete sembrano irraggiungibili…

Ma con una grande spinta nel finale Anna acciuffa la seconda posizione e il crono complessivo è di 4.00.49, prova ottima per una formazione under 18.

Nella classifica assoluta le portacolori Arcobaleno sono 8e, podio e medaglia!