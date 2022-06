Tiro con l'arco: l'ingauna Lucia Elena svetta alla Coppa delle Regioni, a Paestum arriva un meritato oro

Lucia Elena atleta albenganese della compagnia arcieri 5 stelle ha conquistato il successo alla coppa delle regioni svoltasi sabato e domenica scorsi a Paestum (SA).

LA coppa delle regioni di tiro con l’arco ha visto affrontarsi le rappresentative regionali composte da 18 arcieri di varie età e tipologia di archi sia in gare per i boschi che su campi all’aperto.

La giovane atleta ingauna , già vincitrice del bronzo ai campionati italiani indoor ha conquistato un meritatissimo oro finale.

Nella giornata di sabato si è svolta la gara sulla distanza di 40 metri su un totale di 72 frecce. Il tempo oltre al caldo di questi giorni è stato molto ventoso.

Ciononostante Lucia ha tirato benissimo battendo tutte le avversarie e conquistando nettamente il primo posto per la fase a scontri diretti.

In questa fase gli atleti tirano serie di 3 frecce e chi totalizza più punti conquista due punti, uno in caso di parità. Vince il primo atleta che arriva a totalizzare 6 punti

Dopo aver vinto i primi due scontri per 6 a 0 nella semifinale Lucia è andata in vantaggio 4 a 0, l’avversaria le ha recuperato due punti ma poi con tre frecce perfetta, nel 10 l’atleta della compagnia arcieri 5 stelle ha chiuso la partita per 6 a 2 conquistandosi l’accesso alla finale per l’oro.

Anche qua è sempre stata in vantaggio non concedendo nulla alla avversaria e chiudendo con un netto 7 a 3. Ottimi anche il tredicesimo posto conquistato sempre da atleti degli arcieri 5 stelle tra i seniores con Saber Ben Fekih Ali e il decimo tra le allieve con Beatrice Tarantini.