Basket, Under 14: la Pallacanestro Alassio è campione regionale, percorso netto per i gialloblu

Gara 2 si gioca a Genova, i gialloblù perdono quasi subito Dani per infortunio e sono costretti a inseguire per tutti i primi due quarti. Dopo l'intervallo lungo Alassio scende in campo con un'altra faccia, recupera sospinta dal pubblico alassino in trasferta e allunga fino al 42-58 che da il via ai festeggiamenti in campo e negli spogliatoi.