I principali eventi sportivi della prossima estate

L'arrivo dell'estate accende, in moltissime persone, la voglia di mettersi in moto, praticando con regolarità attività sportiva in vista della prova costume. Le palestre, normalmente prese d'assalto nel periodo invernale, tendono nei mesi più caldi a essere sostituite dagli sport outdoor, come corsa o ciclismo. I più pigri, invece, preferiscono guardare lo sport in tv, o a raggiungere i luoghi in cui si tengono i maggiori eventi sportivi. Ecco alcuni consigli in merito agli appuntamenti principali dei prossimi mesi.

Meeting di nuoto a Città di Castello

È Città di Castello a fare da cornice a due eventi che hanno come protagonista il nuoto: il Master intitolato Italo Galluzzo che ha raggiunto la XXV edizione e il Tifernum Tiberium, un incontro Nazionale che ha il nuoto protagonista, il quale ha raggiunto anch'esso la venticinquesima edizione. L'evento si svolgerà dall'11 di giugno sino al 19. A partecipare a quest'incontro saranno 1.500 atleti provenienti da tutta Italia. Sarà anche l'occasione, per qualsiasi appassionato di nuoto, di rivedere Stefano Battistelli, capace di conquistare la medaglia di bronzo a Seul nel 1988, proprio dopo aver trascorso il ritiro pre-olimpiadi a Città di Castello. Nelle giornate del 17 e 18 giugno il campione sarà ospite delle gare del Tifernum Tiberium. Altra opportunità per chi ha nel nuoto lo sport preferito? I Campionati Italiani Estivi Master e Propaganda di Tuffi Master, che avranno luogo sempre a giugno (dal 24 al 26) nella città di Riccione. Nuoto ed estate: un connubio vincente, come confermato anche da altri eventi con nuotatori pronti ad affrontarsi in diverse competizioni, anche di carattere regionale .

Il grande tennis in Italia: Davis Cup a Bologna

Sono trascorsi 46 anni dall'ultima volta che la Coppa Davis è stata ospitata dalla città di Bologna. Il ritorno è programmato per i giorni dal 13 al 18 settembre. L'Unipol Arena di Casalecchio di Reno vedrà contrapposte all'Italia Argentina, Croazia e Svezia. Tra l'altro, proprio nel 2022 cade il centenario dalla 1^ partecipazione alla Coppa Davis della nazionale italiana. Chi ha intenzione di raggiungere Bologna per l'evento potrà far visita al capoluogo dell'Emilia Romagna, magari decidendo di viaggiare con Itabus . Fino al 20 giugno, infatti, il trofeo assegnato alla squadra vincitrice rimarrà esposto a Bologna, prima (dal 9 al 12) presso la sede della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, poi (dal 13 al 20 del mese) al punto di accoglienza "Bologna Welcome" situato in Piazza Maggiore.

Uno dei giri ciclistici più appassionanti: il Tour de France

Il ciclismo gode ancora oggi di un grandissimo numero di appassionati. Anche le giovani generazioni sembrano non essere immuni al fascino di uno sport che unisce fatica e gesto tecnico, individualità e gioco di squadra, velocità e tattica. E anche in questo 2022 non saranno poche le persone a programmare una breve vacanza in Francia nei giorni del Tour de France, assistendo da vicino alle gesta dei principali campioni di questo sport. Nonostante qualche assenza eccellente, anche tra gli italiani , la Grande Boucle, organizzata per la prima volta nel 1903, avrà inizio il 1° luglio, concludendosi il 24 dello stesso mese con il classico arrivo a Parigi. Quest'anno la competizione tornerà a collegare Copenaghen alla capitale francese. Oltre alla partenza in territorio danese, saranno altre due le tappe a sconfinare al di fuori della Francia, precisamente in Belgio e Svizzera. La prima tappa "dura" sarà la 5^, che avrà nel pavet l'insidioso protagonista. Sono previste 6 tappe di montagna, con 5 arrivi in salita. Chi arriverà a indossare la maglia gialla sugli Champs-Elysées?

Se è vero che in concomitanza con l'inizio dell'estate si conclude il campionato di calcio, sport nazionale che beneficia del maggior numero di tifosi, in realtà anche in estate le competizioni sportive non mancano. E come indicato nelle precedenti righe, nuoto, tennis e ciclismo sono pronti a recitare la parte del leone anche in questo 2022.