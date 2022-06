A Loano l'European Summer Cup Under14 femminile di tennis

Dall'1 al 3 luglio presso il circolo del tennis di Loano gestito dall'Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini si terrà la European Summer Cup Under 14 femminile, campionato europeo per nazioni.

La competizione si svolgerà in due fasi: quella delle qualificazioni, cui partecipano le rappresentative suddivise in quattro gironi, con sede in altrettante nazioni europee, e la fase finale. A quest'ultima fase, in programma quest'anno a Loano, accedono le migliori otto nazionali, due per girone; al termine dei tre giorni di gara verranno assegnati il titolo di campione d'Europa di categoria e i posti per accedere al campionato del mondo.

La manifestazione, fortemente voluta dall'allora presidente del circolo G. Luigi Olivieri e dall'attuale direttore Alberto Zizzini, torna nella “Città europea dello sport” dopo molti anni e rappresenta un motivo di grande orgoglio e soddisfazione da parte dell'Asd: “Il livello delle squadre è di vertice, considerando che le nazionali schiereranno le migliori giocatrici, tutte proiettate verso il professionismo, e già oggi in grado di offrire grande spettacolo – spiega la presidente dell'Asd Raffaella Cepollina – Da Loano in passato hanno iniziato a muovere i primi passi Jelena Jankovic (ex numero 1 del mondo), Aryna Sabalenka (attuale numero 3 del mondo), Elina Svitolina (nel recente passato numero 4 del mondo), ma anche le italiane Flavia Pennetta e Roberta Vinci”.

La manifestazione, tra le più importanti della Liguria in campo tennistico, si svolgerà dall'1 al 3 luglio 2022, con cerimonia d'apertura giovedì 30 giugno: “Non mancherà di costituire un forte richiamo non solo per gli appassionati di tennis della nostra provincia e regione, ma anche per i turisti italiani e stranieri presenti in quel periodo. Sarà presente sicuramente SuperTennis, emittente televisiva della Federtennis, e non sono da escludere le riprese della RAI, con la quale stiamo prendendo contatti”.