Podismo. Stracairo, la data da segnare sul calendario è il primo di luglio

La Città di Cairo Montenotte ritorna ad ospitare il colorato e festoso mondo dei podisti provenienti da diverse Regioni Italiane. La manifestazione, alla 21°edizione, è organizzata dall’Atletica Cairo, con il patrocinio del Comune di Cairo; un progetto costruito con impegno e tenacia che rappresenta esempio di sinergie tra pubblico e privato, progetto che ha l'ambizione di rendere i nostri territori e le nostre unicità fruibili ai cittadini.

Una giornata che ha voluto mettere al centro l'attività sportiva, c'è un legame sottile e inconscio tra sport, ambiente, sentimenti che gli avvenimenti sportivi suscitano nella gente. Le gesta di atleti all'interno di uno stadio non esaltano come il passaggio di campioni o anonimi fra due ali di folla lungo una strada cittadina. Il bellissimo percorso rapido e prettamente pianeggiante, della lunghezza complessiva di Km. 2,500 da ripetere tre volte fregiandosi dell'omologazione Fidal, collega il centro storico della Città con la periferia, con partenza e arrivo in Piazza XX Settembre.

La Stracairo è uno dei momenti sportivi più importanti per la Città e per la sua ripresa, è una gara in notturna per le vie del centro che avrà un fascino particolare. Per l'Atletica Cairo è motivo di grande orgoglio, non ci siamo mai arresi, un obiettivo che va oltre al divertimento e lo sport. Un grazie particolare ai collaboratori dell'Atletica Cairo, all'Amministrazione Comunale, ai volontari delle varie associazioni e a tutte le persone che partecipano a questo enorme sforzo organizzativo per permettere di vivere questo evento in piena sicurezza, specialmente in questo periodo.

Non ci resta che essere al via per dare il segnale di partenza a centinaia di podisti provenienti da varie regioni d'Italia e poi festeggiare tutti insieme. Il ritrovo è alle ore 18,00, in Piazza XX Settembre, le partenze iniziano alle ore 19,45 per il settore giovanile - esordienti M/F - ragazzi/e - cadetti/e.