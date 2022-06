Softball: doppio colpo Star Cairo, nulla da fare per le Rookies Genova

Un'altra doppia vittoria per lo Star Cairo che Domenica 19 Giugno ha affrontato la squadra delle Rookies Genova nella nona giornata del campionato di Serie B di softball.

Giornata positiva per le cairesi che si dimostrano efficaci sia in difesa che in attacco, concedendo poco alle avversarie e riuscendo a confermare il primo posto nel girone.