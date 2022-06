Calcio, Ceriale. Il ringraziamento del club ad Elena Andreo: "Senza di lei il club non sarebbe lo stesso"

Avere un buon reparto dedicato alla comunicazione è fondamentale per ogni realtà sportiva, soprattutto da quando social network e quotidiani online sono diventati punti di riferimento per la divulgazione di appunti e notizie.

Uno dei club che negli ultimi anni si è maggiormente contraddistinto per puntualità e qualità nel racconto della propria società è sicuramente il Ceriale Progetto Calcio.

"Elena è per noi fondamentale, il suo impegno è determinante per l'attività di tutta la società. Dalla comunicazione all'organizzazione dei tornei, la sua opera è davvero incessante. Senza di lei il Ceriale non sarebbe lo stesso".