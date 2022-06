Calcio, Ceriale. L'under 17 va al tandem Stella - Bologna

Il comunicato biancoblu:

Cantiere aperto anche nel settore giovanile cerialese: i quadri tecnici stanno lavorando di grande lena gettando le basi per la prossima stagione sportiva. Come di consueto, si riparte dalla ricollocazione dei Mister nella varie leve alla luce di alcuni cambiamenti nell’organico.

L’ASD Ceriale Progetto Calcio ha il piacere di comunicare che gli Allievi Under 17 verranno affidati a Mister Luca Stella coadiuvato da Mister Gian Riccardo Bologna.

La leva 2006 (ma in generale il secondo anno degli Allievi) necessità di uno staff preparato proprio per formare i ragazzi ad abbandonare il calcio giovanile per approdare in Juniores Eccellenza e Prima Squadra con un bagaglio tecnico ed esperienziale idoneo alla categoria.

Luca Stella, già Responsabile del Settore Giovanile del nostro sodalizio, è la figura reputata più idonea a ricoprire questo ruolo avendo in passato già allenato questo gruppo e conoscendo a fondo gli elementi che lo compongono.

Anche Gian Riccardo Bologna è un tecnico che da molte stagioni fa parte del nostro staff. Pur avendo sempre guidato formazioni dell’attività di base, ha una forte propensione per i gruppi agonistici e lo riteniamo una figura chiave per supportare il lavoro di Stella.

Il prossimo 11 luglio dalle ore 18.30 alle 20.00 si terrà il primo Open Day gratuito dedicato alla leva 2006. In questa occasione i ragazzi potranno ritrovarsi e fare conoscenza dei tecnici. L’evento è aperto a tutti gli interessati, anche non tesserati Ceriale, che vogliono avvicinarsi alla nostra realtà, apprendere il nostro modus operandi e gli obiettivi societari.