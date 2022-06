Calcio, Eccellenza. Si prevede ancora un alto numero di retrocessioni, il campionato 2023/2024 tornerà a 16 squadre

Da 22 a 18, da 18 a 16: è una riduzione a ritmo serrato quella imposta dal Comitato Regionale Ligure, pronto a confermare il ritorno a 16 squadre del massimo campionato regionale a partire dalla stagione 2023/2024.

Scontata a questo punto la riproposizione di un alto numero di retrocessioni, per permettere la riduzione del girone unico di ulteriori due unità, come del resto avvenuto nel torneo appena concluso.

La nota del Comitato Regionale Ligure

In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2022/2023 si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, nella sua riunione del 20.06.2022, ha confermato che, ad eccezione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di quello di Promozione, calendarizzati nella giornata della domenica, e dei Campionati Regionali Under 19 maschile (gironi di “Eccellenza”) e femminile, calendarizzati nella giornata di sabato, per i restanti campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale varrà la seguente disposizione: le Società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di giuoco.

Tale disposizione è da intendersi valida anche per le fasi successive al Campionato, fatte salve le eventuali esigenze di contemporaneità in relazione alle quali la decisione riguardante la calendarizzazione delle gare sarà di esclusiva competenza del Comitato Regionale Liguria o della Delegazione Provinciale/Distrettuale competente.

Si comunica, inoltre, quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2023/2024:

Eccellenza organico definito in n. 16 squadre;

Promozione organico definito in n. 32 squadre;

1° Categoria organico definito in n. 70 squadre;

2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno;

3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni.