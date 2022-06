“Summer CarcarCamp 2022”, un successo! Calcio, pittura e videocall con Pinsoglio e Pobega

È stata una settimana ricca di divertimento, quella dal 13 al 18 giugno, per gli oltre 40 partecipanti alla prima edizione del “Summer CarcarCamp”, stage estivo per giovani calciatori organizzato dall’Asd Carcarese in collaborazione con l’associazione “Il Mosaico di Carcare”.

Ad occuparsi dei ragazzi il giocatore professionista (e presidente onorario della Carcarese) Luca Castiglia e il responsabile della Scuola Calcio del Vado Fc Giancarlo Bossolino, che sono stati coadiuvati dal prezioso aiuto dei tecnici biancorossi Loris Chiarlone e Emil Bagnasco, mentre l’estremo difensore della prima squadra Andrea Briano ha svolto l’attività dedicata ai portieri.

Una settimana stancante per i quattro mister, ma sicuramente piena di grandi soddisfazioni e di sorrisi, grazie a tutti i bimbi e ragazzi che hanno dimostrato grande attenzione ed educazione anche nelle varie attività allegate al camp, ad esempio le giornate in piscina. Ma non solo, in pausa pranzo hanno realizzato il murale che ora abbellisce la tribuna del Candido Corrent. Un’attività ricreativa che ha dato un risultato davvero pazzesco grazie a Barbara Ricchebuono de “Il Mosaico di Carcare” che ha ideato il disegno e ha seguito il gruppo durante la pittura, permettendo ai ragazzi di divertirsi con i pennelli e lasciare un loro segno allo stadio.

Per i numerosi partecipanti anche due splendide sorprese, hanno infatti avuto la possibilità di videochiamare due giocatori professionisti: Carlo Pinsoglio e Tommaso Pobega. Grande la loro emozione e tante le curiosità che hanno potuto domandare al portiere della Juventus e al centrocampista del Milan, arricchendosi dei loro racconti e consigli.

Insomma è stata una settimana davvero indimenticabile, l’augurio è quello di potersi ripetere il prima possibile. Grazie di cuore a tutti: ai mister e a Barbara per l’impegno, la pazienza e la loro professionalità, ai cuochi per l'ottimo cibo, ai bimbi per la loro simpatia e alle famiglie per la fiducia!