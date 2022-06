Pesca Sportiva: il palio di San Pietro 2022 alla coppia Perata - De Luigi

Venerdì 24 giugno 2022 a Varazze, presso la base nautica dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), si terrà la premiazione dei vincitori e dei partecipanti al tradizionale primo raduno stagionale di pesca al bolentino a coppie, il "Palio di San Pietro", organizzato in collaborazione con lo Sporting Club - Pesca Sportiva Celle Ligure.

Sabato 18 giugno i pescatori amatoriali di Celle Ligure e Varazze, si sono dati appuntamento in località "Forzieri di terra" dove, dalle ore 8:00 alle 10:30, hanno cercato di catturare bughe sugarelli, senza trascurare di godersi l’allegro raduno tra amici, animati dalla stessa passione: … «vivere le bellezze offerte dal mare, meglio se in compagnia.»

Alberto Patrucco, Presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, prima di partire per la località scelta per il raduno 2022 del "Palio di San Pietro", ha dichiarato:

«Questo annuale appuntamento, che ormai vede presenti i pochi rimasti ad amare il mare nelle sue molteplici forme di naturale bellezza, è molto sentito da tutti i presenti perché, in questo primo appuntamento della stagione, tacitamente rinnoviamo l’impegno a suo tempo assunto: trasmettere alle nuove generazioni la nostra passione, che rimane tra le più antiche del popolo ligure, insegnando loro l’importanza di preservare l’ambiente in generale e quello marino in particolare e la sua biodiversità.»

Per cercare di raggiungere al meglio l’obiettivo, dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze e lo Sporting Club - Pesca Sportiva Celle Ligure, collaborano attivamente con le locali scuole e con quelle di altre località, anche di fuori regione, ospitando i giovani presso le loro sedi e basi nautiche, per meglio trasmettere con esempi pratici la loro esperienza, acquisita nel corso degli anni.

«Vogliamo – ha poi concluso Alberto Patrucco - che anche i nostri giovani concittadini possano imparare ad amare il mare, la sua biodiversità e quella bellezza che ogni volta ci emoziona e riempie il cuore di gioia.»





Classifica generale.

1° Perata P./De Luigi A.; 2° Rovida F./Gianatti G.; 3° Patrucco A./Cerruti G.; 4° Gavarone M./Gavarone F.; 5° Fiori F./ Sala D.; 6° Biato A./Pero F.; 7° Lusso M./Ansaldo G.; 8° Ratti W./Mariani R.; 9° Uguccioni C./Giordano F.; 10° Ciampini P./Silvagno V.; 11° Damonte F/Damonte GF.; 12° Bassi M./Ansaldo M.; 13° Agostini M./Fusarpoli M.; 14° Gabriele G./Giusto GB.; 15° Vallerga G./Lollo G.