Pallanuoto, Under 16. La Rari Nantes Savona in acqua da domenica, varato il calendario delle semifinali

Prenderanno il via domenica mattina, 26 giugno, le Semifinali del Campionato Nazionale Under 16 di Pallanuoto. In totale ci saranno quattro gironi. La Carige R.N. Savona è stata inserita nel Girone 4 che si giocherà nella piscina comunale “Scandone” a Napoli. I biancorossi di Didieu Cavallera affronteranno i padroni di casa del C.N. Posillipo, l’Alma Nuoto ed il San Mauro. Il calendario degli incontri sarà stabilito con sorteggio alle ore 9,00 di domenica 26 giugno.

Giorni ed orari sono i seguenti:

Domenica 26 giugno – 1^ giornata :

ore 10,30 primo incontro

ore 12,00 secondo incontro

Domenica 26 giugno – 2^ giornata :

ore 18,00 terzo incontro

ore 19,30 quarto incontro

Lunedì 27 giugno – 3^ giornata :

ore 09,00 quinto incontro

ore 10,30 sesto incontro

La formazione della Carige R.N. Savona, allenata da Didieu Cavallera, è composta da: Andrea Turazzini, Nicolò Franzoni, Alessandro Caprioli, Riccardo Rossi, Lars Nieuwenhuizen, Gabriel De Vincenti, Lorenzo Mantovani, Manuel Arco, Mario Ottonello, Davide Ferrari, Manuel Merkaj, Francesco Lanza.

Gli altri tre gironi di Semifinale sono formati come segue.

Il Girone 1 si giocherà a Genova con Iren Genova Quinto, Pro Recco, Roma Nuoto, Zero9 Team.

Il Girone 2 si giocherà a Bogliasco con Bogliasco 1951, A.N. Brescia, Libertas R.N. Perugia, Waterpolo Palermo.

Il Girone 3 si giocherà a Monterotondo (Roma) con Roma Vis Nova, ADR Nuoto Catania, Aqamanagement, S.S. Lazio Nuoto