Calcio. Eccellenza e Promozione, confermata l'uniformità di orario

Non ci saranno novità sostanziali, sia in Eccellenza che in Promozione, per quanto riguarda l'orario di inizio delle partite.

Come avvenuto nella passata stagione, nei due principali campionati dilettantistici regionali, gli incontri saranno fissati di base alle 15:00 per tutto l'arco stagionale.

Ovviamente i club potranno accordarsi per eventuali variazioni, previa conferma del Comitato Regionale Liguria, ad eccezione delle ultime due giornate dove verrà imposta la contemporaneità degli incontri.