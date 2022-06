Notte di rigori all'Annibale Riva. Alle 19:00 torna "Continuiamo da 11 metri"

Ci siamo, ancora pochi minuti e prenderà il via l'edizione 2022 di "Continuiamo da 11 metri", il torneo a coppie tutto dedicato ai calci di rigore.

Dopo il grande successo della passata stagione, all' Annibale Riva è tutto pronto per il primo tiro dal dischetto, fissato alle ore 19:30.

Come sempre non mancheranno l'intrattenimento musicale, il buon cibo e la voglia di trascorrere qualche ora in serenità e divertimento, come del resto già testimoniato dalla costante e continua partecipazione a San Bernardino per il torneo di calcio a 7.

A completare il trittico, il 30 luglio il torneo "Campioni di una notte" di calcio a 5, sempre nella cornice dello stadio di Viale Olimpia.