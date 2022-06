Calciomercato. Il Savona ufficializza Cappannelli, arriva anche Cristian Di Leo

Cappannelli si, Ilardo non ancora e a sorpresa c'è la firma di Cristian Di Leo. Questo il sunto di giornata in casa Savona, con la conferma dell'arrivo, anticipato stamane del centrocampista della Genova Calcio.

Coperto fino all'ultimo l'arrivo del difensore della Veloce, pronto a rivestire a distanza di anni i colori biancoblu.

La nota ufficiale:

"Il Savona 1907 FBC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Marco Cappannelli e Cristian Di Leo, che vanno ad aggiungersi all’estremo difensore Carlo Porta (arrivato dal Finale) ed al confermato Matteo Esposito.

Marco Cappannelli, nelle ultime cinque stagioni in forza alla Genova Calcio (Eccellenza), è un centrocampista centrale (classe ’89), che in passato ha indossato le maglie di Sampdoria, Pro Belvedere Vercelli, Acqui, Ligorna e Rapallo.

Cristian Di Leo, difensore centrale (classe ’81), ha giocato con Ivrea, Novese, Rivarolese, Rivoli, LottoGiaveno, Casale, Savona, Derthona, Lavagnese, Vado, Oltrepò Voghera, Albissola, Bragno, Cairese, Alassio, Bragno e Veloce".

Queste le prime sensazione dei nuovi arrivatI:

Cristian Di Leo: “E’ con grande emozione che torno a rivestire la maglia del Savona, città nella quale vivo con la mia famiglia.

Giocare nel Savona non è da tutti; per farne parte, ci vuole cuore, passione e professionalità. Direi che questo è il momento giusto per ‘tornare a casa... bisognerà calarsi subito nella categoria e dimostrare sul campo di essere i più forti, per raggiungere gli obiettivi richiesti”.

Marco Cappannelli: “Determinazione, serietà, umiltà e rispetto per compagni ed avversari, devono essere le basi su cui formare un gruppo consapevole di indossare una casacca, che andrà meritata ed onorata, partita dopo partita. Saremo chiamati a proporre un calcio propositivo ed allo stesso tempo solido e concreto, consci del fatto che dovremo - gioco forza - essere i protagonisti del campionato”