Calciomercato, Savona. Ecco tre fedelissimi di mister Girgenti, presi dallo Speranza Cham, Crocetta e Sabally

La nota biancoblu:

Prosegue la campagna di rafforzamento del Savona 1907 FBC, che nel giro di pochi giorni, grazie alla spinta propulsiva del d.s. César Grabinski e l'avallo di mister Davide Girgenti, ha portato in biancoblù già quattro calciatori di categoria superiore, quali Carlo Porta (dal Finale, Eccellenza), Cristian Di Leo (dalla Veloce, Promozione), Marco Cappannelli e Francesco Ilardo (entrambi dalla Genova Calcio, Eccellenza), che forniranno alla rosa - in aggiunta al supporto delle loro capacità tecniche - un bagaglio di esperienze, che sarà basilare per la creazione di un gruppo forte e coeso.