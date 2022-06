Calciomercato, Savona. Girgenti avrà anche Vittori e Checco Esposito. Più fredda la situazione con Macagno

Conferma arrivata anche per Youri Vittori e Francesco Esposito. Il centravanti e il laterale di fascia proseguiranno la propria esperienza in biancoblu anche nel nuovo campionato.

Gli occhi più attenti avranno notato come a livello di permanenze non sia stata ancora comunicata quella di Manuele Macagno. Da quanto filtra l'operazione non appare così scontata. Si capirà di più al riguardo sicuramente nei prossimi giorni.

Il comunicato:

Oltre alla già ufficializzata conferma di Matteo Esposito, il Savona 1907 FBC ha il piacere di annunciare che continueranno a giocare, con la maglia biancoblù, anche Francesco Esposito e Youri Vittori, altre due colonne della formazione dello scorso campionato: il primo giocatore di fascia, classico numero 7, il secondo rapinatore dell'area di rigore, dal goal facile.

Il presidente Leonardo Mordeglia, la dirigenza tutta, il d.s. César Grabinski ed di mister Davide Girgenti esprimono alla terna di giocatori, la loro soddisfazione per tali conferme nel nuovo ‘gruppo’.