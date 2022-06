I messaggi di cordoglio per la morte di Mirko Miino

Quiliano & Valleggia:

Non esistono parole in questo triste momento, desideriamo solamente stringerci al cordoglio della sua famiglia.

Savona:

Il Savona 1907 FBC porge le più sentite condoglianze alla famiglia Miino ed al Quiliano&Valleggia per la dipartita di Mirko, vice presidente e figura storica della società.

Vadese:

La nostra società porge le proprie condoglianze alla famiglia Miino e al Quiliano&Valleggia per l’improvvisa scomparsa del caro Mirko.

Il calcio locale perde un buon amico è un galantuomo

Letimbro:

Non ci sono parole per commentare certe notizie: tutta la Letimbro ed in particolare Mister Oliva esprimono le piu sentite condoglianze alla Famiglia Miino ed al Quiliano&Valleggia per la prematura scomparsa del Vicepresidente Mirko persona solare e sempre gentile al campo.

Aureliano Pastorelli - presidente Polisportiva Quiliano:

La notizia della scomparsa improvvisa del vicepresidente del Quiliano&valleggia Mirko Miino infonde dentro di me una grande tristezza. Mirko era persona seria e preparata, un ottimo dirigente, veramente molto legato alla società, con il quale a volte ho discusso anche animatamente ma da lui ho imparato molto. Lascia un grande vuoto nella nostra società ed un grandissimo vuoto nella mia persona.