Calcio, Legino. Si alza già il sipario, alle 18:00 la presentazione al Ruffinengo

E' un caso forse più unico che raro quello che coinvolge il Legino a pochi giorni dall'inizio dell'estate.

Con le liste di trasferimento ancora da aprire, la società del presidente Carella ha infatti fissato la presentazione della squadra oggi pomeriggio, alle ore 18:00.

Un happening decisamente atipico per tempistiche, dato che la passerella dei giocatori solitamente avviene a ridosso dei primi impegni ufficiali.

Qualcos'altro bolle in pentola? Non resta che attendere il tardo pomeriggio per scoprirlo.