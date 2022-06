Cena sociale del "Milan Club Valbormida-Pino Clemente". L'appuntamento è fissato per domenica 10 luglio a partire dalle ore 18.30 presso gli stand situati in piazza Rossa a Carcare: "Sarà l'occasione per festeggiare insieme il primo anno di fondazione" spiegano dal Club.

La serata sarà presentata da Simone Rudino. All'evento prenderanno parte due campioni della storia rossonera: Diego Fuser e Gianluigi Lentini.

Per info e prenotazioni Roberto 340 6041020 - Giampiero 349 4094525.