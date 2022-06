Centro Atletica Celle: Vittoria Facco è campionessa italiana di corsa in montagna!

Bella impresa delle cadetta Vittoria Facco, in forza al Centro Atletica Celle Ligure ed in gara a Saluzzo con la rappresentativa ligure che ha partecipato al Campionato Italiano per Regioni nell’ambito dell’International U18 Mountain Running Cup.

La giovane spezzina, seguita dal tecnico Federico Angelini, si è aggiudicata la gara sbaragliando la concorrenza e confermandosi tra le giovani mezzofondiste emergenti in campo nazionale.

Per Vittoria i complimenti (ed il supporto) degli accompagnatori della formazione Fidal Liguria (il Presidente Carlo Rosiello e il tecnico Riccardo Franceschini) e, naturalmente, del Presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno.