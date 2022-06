Pallapugno, gli ultimi risultati tra campo e solidarietà

Il mondo della PALLAPUGNO scende in campo per aiutare chi è in difficoltà

PALLAPUGNO Il mondo della pallapugno scende in campo per aiutare chi è in difficoltà. Lunedì 4 luglio, alle 21, allo sferisterio Mermet di Alba, si svolgerà l’iniziativa Palla e pugni di solidarietà, esibizione a scopo benefico che vedrà in campo i dieci battitori di Serie A, oltre ai centrali di Subalcuneo e Albeisa, Roberto Corino e Filippo Rey.La serata, ideata da Ugo Occhiena (artefice del muretto dei campioni di Guarene) con il patrocinio della Federazione italiana pallapugno, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’Associazione Ama.le Iqsec2, nata su iniziativa di tre mamme con bambine affette da una rarissima patologia che causa disabilità intellettive e ritardi motori. Il programma prevede un torneo al cordino a coppie (che saranno stabilite mediante sorteggio) e una gara di battuta, che si svolgerà tra le eliminatorie del torneo e le semifinali. Nella competizione al cordino andranno in semifinale le tre vincenti degli incontri eliminatori e la miglior perdente. Le partite saranno al meglio dei tre giochi.Per aiutare la raccolta di fondi, oltre al biglietto d’ingresso, saranno anche messe in vendita alcune maglie dei giocatori partecipanti alla serata.

PALLAPUGNO I risultati della settima di ritorno dellaSERIE A BANCA D'ALBA-EGEA

PALLAPUGNO Chiusura, nella serata di mercoledì 29 giugno, della settima giornata di ritorno della Serie A Banca d’Alba-Egea.

Punto importante per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino, che supera 9-1 un'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto in serata no. Vincono anche la Bormidese e l'Acqua San Bernardo Subalcuneo: la quadretta ligure di Davide Dutto s'impone 9-2 con la Alusic Merlese di Gilberto Torino, mentre i cuneesi capitanati da Andrea Daziano battono 9-6 la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno. A due giornate dalla fine della regular season, Daziano e compagni restano ancora in corso per l'accesso ai playoff.

Nelle altre due partite, vittoria per 9-5 della Virtus Langhe di Paolo Vacchetto con il Nocciole Marchisio Cortemilia del fratello Massimo, mentre la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola si è aggiudicata a tavolino (9-0) la gara con la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo per il forfait medico dato dal capitano Enrico Parussa. Con questo punto i liguri sono matematicamente ammessi ai playoff insieme ai cortemiliesi campioni d'Italia.

Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia 13; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 11; Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo e Araldica Castagnole Lanze 10; Roero Isolamenti Canalese 9; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Virtus Langhe 8; Bormidese 5; Alusic Merlese e Pallapugno Albeisa 3.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Settima di ritorno

Virtus Langhe-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-5

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pallapugno Albeisa 9-6

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 9-0 forfait medico

Roero Isolamenti Canalese-Araldica Castagnole Lanze 9-1

Bormidese-Alusic Merlese 9-2

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati dei posticipi della nona giornata e dell'anticipo della prima di ritorno di SERIE C2

Serie C2 Girone A - Anticipo prima di ritorno

Caraglio-Neivese 9-0

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C2 Girone B - Posticipi nona giornata

Don Dagnino A-Peveragno rinviata per la pioggia e il campo impraticabile a mercoledì 6 luglio, ore 20.30, ad Andora

Augusto Manzo B-Monticellese rinviata per la pioggia e il campo impraticabile a giovedì 30 giugno, ore 20.30, a Rocchetta Belbo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO L'anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato FEMMINILE

Femminile - Anticipo seconda di ritorno

Amici del Castello-Canalese 9-2

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO L'anticipo della seconda di ritorno dell'UNDER 21

Under 21 - Anticipo seconda di ritorno

Speb-Pro Paschese B 9-4

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati dei posticipi della prima di ritorno degli ESORDIENTI

Esordienti Girone A - Posticipo prima di ritorno

Don Dagnino-Prodeo 7-0

Esordienti Girone B - Posticipo prima di ritorno

Virtus Langhe-Pro Paschese 2-7

Esordienti Girone C - Posticipi prima di ritorno

Bubbio-Gottasecca 0-7

Cortemilia-Valle Bormida 7-0

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati dei PROMOZIONALI