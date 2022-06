Softball: lo Star Cairo non rallenta la marcia, altre due affermazioni arrivano contro le Kings di Castellamonte

Nella prima partita le cairesi partono bene, con convinzione e grinta in fase offensiva riescono a mettere subito pressione alle avversarie e grazie alle buone giocate difensive chiudono la partita al quarto inning per manifesta superiorità con il punteggio di 12 a 1

Nel secondo incontro invece la partenza è più lenta per lo Star Cairo, ma con un risultato mai in discussione grazie alle numerose battute valide come quelle di Paola Vassallo, Marika Giglio e Hilary Cassano. In fase offensiva, inoltre, è da segnalare l’esordio della batteria partente composta dalla lanciatrice Eugenia Ruffo e dalla ricevitrice Elisa Siri che conducono al meglio le compagne e l’ottima continuazione della lanciatrice Agnes Ortolan. Il match si è concluso sempre al quarto inning per manifesta superiorità con il punteggio di 15 a 1.