Calcio. Andrea Caverzan torna all'Ospedaletti, guiderà il vivaio orange

La ripartenza orange è sempre più concreta. Dopo la nomina di José Espinal come allenatore della prima squadra, la società punta su un altro pilastro del calcio ligure per investire sulla crescita delle future generazioni.

Il neo presidente del settore giovanile Giorgio Bordero ha ufficializzato un gradito ritorno nella famiglia orange: Andrea Caverzan sarà il responsabile tecnico della ‘cantera’ orange.

Ex calciatore professionista con un passato tra le fila di Udinese, Juventus, Venezia, Treviso, Ternana, Cittadella, Padova e Spezia, è stato artefice di una meritata salvezza sul campo con l’Ospedaletti in Eccellenza prima di rivestire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile all’Albenga.

Caverzan è già a disposizione della società e nei prossimi giorni presenzierà agli open day per dare il via al lavoro del settore giovanile orange per la stagione 2022/2023.