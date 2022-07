Calcio. Quattro arbitri liguri sbarcano in Can D: sono Laganaro, Moro, Noce e Celeste Bello

Con l'inizio della nuova stagione sportiva è arrivato anche il consueto recap dell'Associazione Italiana Arbitri sulla Formazione dei Ruoli Arbitrali relativi alla nuova annata calcistica.

Quattro sono le promozioni per i direttori di gara liguri, pronti a sbarcare in Can D: parliamo di Celeste Bello della sezione di Spezia, di Matteo Laganaro della sezione di Genova, di Giovanni Moro della sezione di Novi Ligure e di Guglielmo Noce della Sezione di Genova.

Raggiungono i quadri interregionali achne cinque assistenti arbitrali:

per la sezione di Genova sono Luca Trusendi e Michele Troina, per quella di La Spezia Guido Junior Cucchiar e Gregorio Di Maggio, mentre Yassine El Hamdaoui rappresenterà quella di Novi Ligure.

Nel mondo del calcio a 5 raggiunge la Can 5 Paolo Silvano della Sezione di Novi Ligure.

Tante le novità anche nel mondo degli osservatori: promossi alla Con Dilettanti Paola Selvini di Genova, Diego Ferrari di Chiavari e Dino Camaiora di La Spezia.