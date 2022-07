Calciomercato. Priamar. Primo arrivo per il ds Giuseppe Graziano, fatta per Giacomo Lanteri

Apre ufficialmente anche il mercato della Priamar, neopromossa in Prima Categoria.

A dirigere le operazioni in ingresso e in uscita sarà il neo direttore sportivo Giuseppe Graziano, pronto a confermare l'arrivo di Giacomo Lanteri, ex tra le altre di Atletico Argentina e Rocchettese

"Oltre a Giacomo saranno con noi anche un buon numero di giocatori confermati, parlo di Andriello, Bardhi, Ferrigno, Dal Piaz, Casalinuovo, Cyrbia, Bianchi e Scarrone, a cui va aggiunta la nostra pattuglia di promettenti elementi classe 2003 e 2004".