Premiati i pescatori di Varazze e Celle che hanno partecipato al “Palio di San Pietro”

Domenica 26 giugno 2022 alle ore 19:00 a Varazze, presso la base nautica dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), si è tenuta una serata conviviale a base di spaghetti e cozze (grazie alla consueta disponibilità di Gaspare e Mauro, i due magnifici chef, lungamente applauditi dai soddisfatti commensali, insieme ai tanti solerti aiutanti), seguita dalla premiazione dei vincitori e di tutti i partecipanti al tradizionale primo raduno stagionale di pesca al bolentino a coppie: il “Palio di San Pietro” organizzato, come ogni anno, in collaborazione con lo Sporting Club - Pesca Sportiva Celle Ligure.

Alla sempre attesa serata da trascorrere in allegria tra amici varazzini e cellesi, animati dalla stessa passione, sono intervenuti l’Assessore Mariangela Calcagno, alla quale in seguito (dopo la processione in programma a Cantalupo e dedicata a Giovanni Battista, il Santo Patrono della frazione,) si sono aggiunti il Consigliere della Regione Liguria Avv. Alessandro Bozzano, il Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, l’Assessore Laura Manna, Mauro Di Gregorio, Comandante della Polizia Locale della “Città delle Donne” e il Prof. Giovanni Delfino: proprio così, tre Sindaci di Varazze di avantieri, di ieri e di oggi presenti allo stesso evento, nella base nautica dell’APSDV, a testimonianza di quanto i due sodalizi di pescatori sono tenuti in considerazione, per il proprio impegno socio-aggregativo, per mantenere vive le tradizioni locali e per la difesa dell’Ambiente in generale e di quello marino in particolare.





Classifica delle coppie di pescatori partecipanti “Palio di San Pietro” 2022 e premiati:

1° Perata P./De Luigi A.; 2° Rovida F./Gianatti G.; 3° Patrucco A./Cerruti G.; 4° Gavarone M./Gavarone F.; 5° Fiori F./ Sala D.; 6° Biato A./Pero F.; 7° Lusso M./Ansaldo G.; 8° Ratti W./Mariani R.; 9° Uguccioni C./Giordano F.; 10° Ciampini P./Silvagno V.; 11° Damonte F/Damonte GF.; 12° Bassi M./Ansaldo M.; 13° Agostini M./Fusarpoli M.; 14° Gabriele G./Giusto GB.; 15° Vallerga G./Lollo G.