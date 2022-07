Tricolori Under 23: oro per la Sportiva Murcarolo nel 2 senza leggero

I Campionati Italiani Esordienti, Ragazzi e Under 23 di Piediluco mettono in rilievo, ancora una volta, l’operato delle società remiere della Liguria.

La Sportiva Murcarolo è campione d’Italia nel due senza leggero Under 23. Lorenzo Caprile e Giovanni Melegari firmano il successo tricolore con il tempo di 7:15.01 precedendo Esperia e Gavirate. A impreziosire la domenica umbra, arriva anche il bronzo con il doppio Under 23 di Andrea Licatalosi e Guglielmo Melegari, superati soltanto da Gavirate e CUS Torino. Il Rowing Club Genovese è secondo nel doppio Under 23 leggero grazie a Tommaso Rossi e Mario Prato e terzo nell’otto Ragazzi con Edoardo Maria Barabino, Alberto Mondini , LodovicoTreccani, Giacomo Bonanni, Danilo Dominici, Federico Bordo, Matteo Pozzobon e Gabriele Loiacono (tim. Lorenzo Satta), specialità in cui i sampierdarenesi Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi e Morgan Guidi Colombi sono campioni d’Italia con la Canottieri Candia 2010.

La Canottieri Santo Stefano al Mare firma il bronzo con Alice Ramella, preceduta all’arrivo soltanto dalle vogatrici di Moltrasio e Bissolati Cremona. Irene Podestà è terza nel singolo Esordienti con i colori dello Speranza Pra'