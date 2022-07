Calcio, Spotornese. Staffetta in panchina, Federico Dorigo è il nuovo allenatore. Luca Calcagno diventa coordinatore dell'area tecnica

Il comunicato:

La Spotornese Calcio comunica che Luca Calcagno, per motivi personali dell'ultima ora, non potrà guidare la squadra nella prossima stagione sportiva, entra ufficialmente nel tavolo tecnico di cui fanno già parte Massimo Peluffo in qualità di Direttore Generale e Luca Lasio come Direttore Sportivo con un progetto sportivo di durata biennale.