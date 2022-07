Calciomercato. Qualità, dribbling e corsa: la Cairese inserisce in attacco Alex Fabbri

Vuoi essere aggiornato sulle ultime novità di mercato in tempo reale. CLICCA QUI e scopri come

La nota gialloblu:

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni di Alex Fabbri per la stagione 2022/23. Trequartista, all'occorrenza esterno d'attacco, dotato di ottima tecnica e di qualità, il classe 1999 ha vestito, nel corso della sua carriera, portata avanti tra Serie D ed Eccellenza, le maglie di Imolese, Mezzolara, Axys Zola, Argentana e Finale, squadra dalla quale è stato acquistato e con cui, nell'ultima stagione, ha realizzato 9 reti. Un ragazzo giovane, ma con tanta esperienza a disposizione di mister Alessi, che saprà sicuramente farsi valere con la nuova casacca. Queste le sue prime parole in gialloblù:

"Sono molto felice della scelta, perché il progetto che mi è stato illustrato dalla società e da mister Alessi è molto valido. Conosco molti dei ragazzi con i quali affronterò la stagione e sono molto contento di poter giocare insieme a loro, in una rosa che si è rinforzata anche con i nuovi acquisti; abbiamo tutte le carte in regola per essere un'ottima squadra. Spero di essere un giocatore importante sul piano delle prestazioni e, soprattutto, dell' atteggiamento, perché ci tengo a dare sempre il massimo, sia negli allenamenti che nelle partite e ad essere sempre presente e mi auguro di poter dare una mano ai più giovani, perché, nonostante io sia un classe'99, ritengo di avere già un'esperienza, in queste categorie, tale da poter aiutare i ragazzi a crescere. Cercheremo di competere per le posizioni più alte della classifica, giocando sempre al massimo per essere al livello delle formazioni più forti e mi auguro di poter ripetere, a livello personale, quanto fatto nella stagione scorsa, migliorando, se possibile, anche il mio bottino arrivando in doppia cifra."