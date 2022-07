Pallacanestro Alassio, camp da tutto esaurito a Calizzano per i gialloblu alassini

“Per sintetizzare il camp si potrebbe lasciar spazio ai numeri con 47 partecipanti, 6 istruttori, 7 aiuti, 3 cuoche, quasi 20 ore di allenamento, 401 kg di pasta consumati, 4 notti dove si è dormito poco ma ci si è divertiti tantissimo. Ogni anno sono cinque splendide giornate e un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico che quest'anno era formato dalla responsabile Laura, da Fabio, Roberto, Cristina, Eleonora, Lorenzo, Salman, a chi è venuto a dare una dare una mano anche solo per un giorno o due (Riccardo, Veronica, Davide, Giulia, Tommaso, Andrea, Yamaan), al Presidente Regionale Fip che come ogni anno sale a trovarci, al comitato Csi di Albenga-Savona che ci ha supportato e a chi che nel corso dei giorni di Camp è saliti a trovarci confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio” spiegano gli organizzatori.