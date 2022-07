Calcio, Albenga. La prima intervista da presidente di Simone Marinelli: "Innamorato di questa piazza nel giro di due mesi. Qui per fare la storia" (VIDEO)

Non ci sono stati particolari intoppi ieri sera nell'ultima tappa del percorso che ha portato Simone Marinelli a diventare il nuovo presidente dell'Albenga.

Un viaggio durato più di un mese, ma che ha avuto l'esito sperato, in un Annibale Riva ricco di movimento sia per i preparativi per la presentazione di questa sera (ore 21:00), ma soprattutto per la strutturazione tecnica e societaria.

Marinelli ha infatti annunciato l'ingresso nei quadri dirigenziali sia di Viviano Rolando, direttore sportivo di Pietro Buttu a Finale, e di Vincenzo Stragapede, pronto ad assumere la guida di un vivaio bianconero già ben strutturato.