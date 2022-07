Calcio, Ceriale. Il tandem Minutoli - Genduso guiderà la leva 2009

Sono un gruppo numeroso, sono una leva promettente. Sono un gruppo di amici e quest’anno faranno il salto sul campo a 11. Li abbiamo visti compiere grandi imprese negli ultimi tornei primaverili e siamo sicuri che altrettante emozioni sapranno regalarcele nel corso della prossima stagione.

L’ ASD Ceriale Progetto Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica degli Under 14 a Mister Armando Minutoli.

Mister Minutoli – qualificato Uefa B – vanta molta esperienza con le leve agonistiche, le ha sempre guidate in maniera esemplare ottenendo buoni risultato sul campo, ma soprattutto creando un ambiente stimolante e gruppi coesi. Recentissima la sua esperienza con la Leva 2007 con la quale ha conquistato la qualificazione ai Regionali con un percorso lineare e positivo.

A fianco di Armando Minutoli ci sarà Mister Franco Genduso, anch’egli qualificato Uefa B. Franco, reduce dall’esperienza come secondo con gli Allievi 2005, potrà essere un validissimo supporto tecnico per i ragazzi vantando una lunga carriera da Mister sia nelle giovanili del Ceriale, ma anche in quelle della San Filippo Neri.

Il primo Open Day dedicato alla leva 2009 si svolgerà martedì 12 luglio 2022 dalle 18.30 alle 20.00 presso il Campo F. Merlo di Ceriale. Ovviamente l’appuntamento è gratuito ed aperto a tutti coloro che son o interessati ad avvicinarsi al nostro club.

La società augura un buon lavoro ai Mister e a tutti i ragazzi.